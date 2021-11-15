В Ясенево водитель Volkswagen сбил бабушку с внуком

Женщина и ребенок пострадали в результате наезда автомобиля в столичном районе Ясенево. Об этом в пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили в понедельник, 15 ноября.

«На улице Тарусская водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил наезд на двух пешеходов: женщину и ребенка четырех лет. По предварительным данным, бабушка с внуком переходили проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

По предварительной информации, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы ноги и кисти руки. У женщины — закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее в понедельник водитель внедорожника Grand Cherokee скончался в результате аварии с автомобилем Mitsubishi на территории столичного района Сокол. Предварительно, ему стало плохо за рулем. Личность погибшего устанавливается.

В этот день официальный Telegram-канал столичной ГИБДД сообщил, что самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в городе по итогам 10 месяцев 2021 года стала Московская кольцевая дорога (МКАД).

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения, сообщается на сайте kp.ru.