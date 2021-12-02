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Водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве и скрылся

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Водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

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«На Гоголевском бульваре у дома 3 неустановленный водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. Известна марка автомобиля — это Mercedes», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

По предварительной информации, ребенок получил ушиб лба. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность и местонахождение водителя.

Накануне автомобиль Mitsubishi сбил семилетнего ребенка в Петербурге. За рулем находился мужчина, неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает телеканал «360». Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее, 24 ноября, в Казани водитель водовоза «КамАЗ» насмерть сбил семилетнего ребенка. Водитель допустил наезд на мальчика, который от полученных травм скончался на месте аварии.

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