Водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве и скрылся
Водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
«На Гоголевском бульваре у дома 3 неустановленный водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. Известна марка автомобиля — это Mercedes», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
По предварительной информации, ребенок получил ушиб лба. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность и местонахождение водителя.
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