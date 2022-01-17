Вильфанд рассказал о погоде в Москве в Крещенскую ночь

Температура в Москве в Крещенскую ночь опустится ниже -10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 17 января.

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«В среду [ожидается] понижение температуры, аномалия составит около 1 градуса. Ночные температуры в Крещенскую ночь будут ниже -10 градусов», — рассказал он «РИА Новости».

Метеоролог добавил, что перед этим, в понедельник и вторник, в столице сохранится аномально теплая для января температура. Но при этом ожидаются ветер, снег, метель и гололедица.

«Давление в Москве повысилось до 740 мм ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 мм ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко. Пойдет снег, ожидается метель и гололедица», — сказал Вильфанд.

Всего отклонение температуры от климатической нормы в столице в понедельник и вторник составит 5-6 градусов.

14 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12. Он также рассказал, что на неделе с 17 января в столице выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.