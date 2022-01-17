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Названа доля откладывающих деньги на на старость россиян

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Согласно опросу СберНПФ, в котором приняли участие более 13 тыс. жителей городов с населением более 500 тыс. человек, на старость копят 7,7% россиян, или примерно каждый 13-й. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 п.п. При этом 8,7% граждан рассматривает возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

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Чаще всего о финансовой стороне старости думают люди в возрасте 50-60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов, что вдвое больше, чем среди 18-30-летних. Основной причиной накоплений более половины (51,4%) опрошенных назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% респондентов не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5% создают себе возможность не работать в старости, а 2,6% не хотят обременять детей.

В среднем россияне, откладывающие на пенсию, тратят на это 7,4 тыс. рублей в месяц. Почти три четверти опрошенных (74,8%) используют для накоплений рублевые банковские вклады, а 23,6% хранят наличные дома. Услугами НПФ сегодня пользуются лишь чуть более 5% откладывающих на пенсию.

Программами негосударственного пенсионного обеспечения сегодня пользуются 6,2 млн человек, однако большая их доля — участники корпоративных программ, рассказал «Известиям» президент национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков. По его словам, самостоятельно формируют будущую пенсию в НПФ около 2 млн граждан. Более 1,5 млн клиентов уже получают негосударственную пенсию в НПФ, ее средний размер составляет более 4 тыс. рублей в месяц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Накопи себе сам: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяц»

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