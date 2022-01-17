Франция и США назвали принципы в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 16 января, высказались за реализацию принципов диалога и сдерживания в отношениях с Россией.

«В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», — написал глава французского МИДа в своем Twitter.

Ранее, 11 января, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что республика выступает за поддержание диалога с Россией, чтобы урегулировать украинский кризис. Французский лидер указал, что целью является создание общей архитектуры безопасности. Также Макрон выразил мнение, что нормандский формат сохраняет свою актуальность.

10 января в Кремле прокомментировали разговор замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции по Украине. Сам факт общения по нормандскому формату в Москве назвали позитивным, однако отметили, что продвижения вперед нет.