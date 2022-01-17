Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ЕС проведет три крупных саммита в ближайшие месяцы
Мир
США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе
Мир
Движение в Босфорском проливе восстановлено
Мир
НАТО выразила готовность к диалогу о сокращении вооружения с Россией
Мир
ФБР установило личность захватившего синагогу в Техасе
Интернет
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ в Вене
Армия
Двадцать самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в РФ
Мир
Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1300 единиц оружия
Мир
В Австрии начали проработку вопроса учета привитых «Спутником V»
Общество
СК возбудил дело по факту скандала в московском автобусе

Франция и США назвали принципы в отношениях с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 16 января, высказались за реализацию принципов диалога и сдерживания в отношениях с Россией.

Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада
Как Москва оценила угрозу новыми санкциями и когда ждет письменный ответ НАТО

«В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», — написал глава французского МИДа в своем Twitter.

Ранее, 11 января, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что республика выступает за поддержание диалога с Россией, чтобы урегулировать украинский кризис. Французский лидер указал, что целью является создание общей архитектуры безопасности. Также Макрон выразил мнение, что нормандский формат сохраняет свою актуальность.

10 января в Кремле прокомментировали разговор замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции по Украине. Сам факт общения по нормандскому формату в Москве назвали позитивным, однако отметили, что продвижения вперед нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022