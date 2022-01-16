Московская полиция начала розыск устроившего скандал в автобусе

Полицейские разыскивают мужчину, который грубо высказывался в адрес находящихся рядом с ним граждан в салоне автобуса в Москве. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«16 января в сети интернет была опубликована видеозапись, на которой мужчина, находясь в салоне автобуса, грубо высказывался в адрес находящихся рядом с ним граждан. В настоящее время сотрудниками московской полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление, розыск и задержание гражданина. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день по факту скандала в московском автобусе следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело. Отмечалось, что в действиях молодого человека «усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия».

В то же время член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что мужчина, устроивший скандал, должен быть наказан. По его мнению, отвечать также должны его родственники и родители.

Об инциденте стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который не высадил его в неположенном месте. Затем он начал кричать на пассажиров и произнес угрозы шовинистического характера. Видео скандала распространилось по соцсетям.