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В Дагестане призвали наказать мужчину за скандал в московском автобусе

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Мужчина, который вступив в перепалку с водителем и пассажирами автобуса в Москве, угрожал им и допустил шовинистические высказывания, должен быть наказан. Об этом 16 января заявил член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов.

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«Его, конечно, нужно наказывать. Он же оскорбляет людей в общественном месте, в автобусе. Конечно, надо его задержать, наказать. Если это в рамках уголовного преследования, то надо. Перевоспитать его уговорами, наверное, не получится», — цитирует его радио «Говорит Москва».

По мнению Азизханова, отвечать также должны родственники и родители мужчины.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который не высадил его в неположенном месте. Затем он начал кричать на пассажиров и произнес угрозы шовинистического характера. Видео инцидента распространилось по соцсетям.

Ранее, 4 октября 2021 года, в вагоне поезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии пассажир Роман Ковалев был избит тремя мужчинами. По словам очевидцев, они начали вести себя агрессивно, когда Ковалев заступился за одну из пассажирок, сказав, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично». В результате произошла драка, в ходе которой Ковалев получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.

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