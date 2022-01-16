СК возбудил дело по факту скандала в московском автобусе

Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту скандала в московском автобусе. Об этом 16 января сообщает пресс-служба госоргана.

«В средствах массовой информации распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению, добавили в СК.

Об инциденте стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который не высадил его в неположенном месте. Затем он начал кричать на пассажиров и произнес угрозы шовинистического характера. Видео скандала распространилось по соцсетям.

16 января член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что мужчина, устроивший скандал, должен быть наказан.

По мнению Азизханова, отвечать также должны его родственники и родители.