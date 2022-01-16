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Один человек погиб и два пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске

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Один человек погиб и два пострадали в результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции в воскресенье, 16 января.

Лобовое столкновение иномарки с автобусом № 18 произошло в районе Новосибирского электротехнического завода на улице Выборной.

Водитель Honda CR-V 1990 года рождения скончался на месте от полученных травм. Пострадали два пассажира автобуса — женщины 1987 и 1982 годов рождения. Их доставили в больницу, проводится обследование, передает VN.ru.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшедшего.

15 января на Варшавском шоссе произошла авария с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси. По словам водителя такси, его занесло при опережении пассажирского автобуса и, не справившись с управлением, он столкнулся с ним. По информации ГИБДД, пострадали девять человек, в том числе младенец. После аварии были госпитализированы семь человек.

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