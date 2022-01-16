Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 января

Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 16 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура в столице днем составит 4-2 градуса ниже нуля и –7–5 — ночью.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от –7 до –2 градусов днем, а ночью температура опустится до 10 градусов ниже нуля.

Ветер ожидается западный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

14 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в Москве до конца текущей недели ожидается аномально низкое атмосферное давление.