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Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не дали конкретного результата

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Делать выводы о результатах переговоров России с США и НАТО пока рано. Прошедшие дискуссии пока не дали существенного результата, сообщил 15 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», — прокомментировал посол ситуацию журналу Newsweek.

Дипломат отметил, что Россия хочет донести до США и союзников тот факт, что принцип равной и неделимой безопасности, закрепленный в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года, должен быть восстановлен.

«Он не должен применяться только в отношении стран НАТО. Ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других», — подчеркнул Антонов.

По мнению российского посла, состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, однако нужно дождаться ответа западных коллег на проекты соглашений от России, которая готова к обсуждению встречных предложений.

Посол Антонов также заявил, что все старания Североатлантического альянса, направленные на военное освоение бывших республик СССР, не приемлемы для России. В результате таких действий альянса кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. По сути, подчеркнул Антонов, мир находится «на краю пропасти».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора 14 января выразили готовность провести новые переговоры с Россией. Они подчеркнули приверженность продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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