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Синоптик пообещал москвичам метель 15 января

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В Москве 15 января ожидается небольшой снег, метель и температура до -3 градусов. Об этом в субботу рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня погоду в столице будет определять тыловая, более холодная часть уходящего циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, позёмок. На дорогах и тротуарах гололедица», — написал он на своей странице в Instagram.

Температура воздуха в столице составит от -1 до -3 градусов, по области — до -5. Ожидается порывистый северо-западный ветер, 5-10 м/с.

По словам синоптика, возможны умеренные магнитные бури.

Днем ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в этот день предупредил о том, что в Москве до конца текущей недели ожидается аномально низкое атмосферное давление.

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