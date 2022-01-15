Тревел-блогера избили в пятизвездочной гостинице в Москве

В Москве избили тревел-блогера Паулу Петрас. По данным «Известий», инцидент произошел в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо» в центре столицы.

По предварительной информации, утром 15 января друг девушки, с которым они вместе заселились в гостиницу, начал ее избивать, когда она еще находилась в постели.

Он ударил ее кулаками по голове, хватал за волосы, а затем выкинул ее вещи в коридор. У Петрас есть подозрение на сотрясение мозга.

Петрас ведет свою страницу в Instagram, где позиционирует себя как тревел-блогера. Она отмечает, что побывала уже в 29 странах. Кроме того, Петрас указывает, что является брокером элитной недвижимости в Москве.

Ранее, 3 октября, в Санкт-Петербурге TikTok-блогершу Сашу Космос, известную как RARRI HOOD, пырнули ножом в лицо из-за пиццы.

Как рассказала пострадавшая, она с компанией друзей заказала пиццу, которую по ошибке доставили в соседнюю квартиру. Когда компания попросила вернуть заказ, выяснилось, что соседи уже съели пиццу.

В результате конфликта соседи с ножом и отверткой напали на блогершу, ударив ее в лицо.