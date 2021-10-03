В Петербурге блогершу ударили ножом в лицо из-за пиццы

В Санкт-Петербурге TikTok-блогершу Сашу Космос, известную как RARRI HOOD, пырнули ножом в лицо из-за пиццы. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на социальные сети.

Как рассказала пострадавшая, она с компанией друзей заказала пиццу, которую по ошибке доставили в соседнюю квартиру. Когда компания попросила вернуть заказ, выяснилось, что соседи уже съели пиццу.

В результате конфликта соседи с ножом и отверткой напали на блогершу, ударив ее в лицо.

После инцидента девушку госпитализировали.

Ранее, 23 сентября, в Греции неизвестные избили российского треш-стримера Владислава Савельева, известного как Урбан. Нападение произошло, когда стример садился в свою машину в Салониках. Два человека подбежали к нему и начали бить. Молодому человеку нанесли многочисленные травмы, в том числе проломили голову. Его госпитализировали

Предположительно, за нападением может стоять бывший друг Савельева, блогер Кирилл Зырянов, известный как VjLink.