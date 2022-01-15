КНДР рассказала о пуске ракет с железнодорожных платформ

КНДР заявила, что последний запуск двух баллистических ракет был произведен с железнодорожного ракетного комплекса. Об этом стало известно в субботу, 15 января.

«Северная Корея заявила, что железнодорожный ракетный комплекс провел учения в пятницу, две тактические управляемые ракеты были запущены в сторону Японского моря», — сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Утверждается, что это были учебные стрельбы, направленные на «проверку и оценку мастерства действий». Две пущенные тактические управляемые ракеты успешно поразили заданную цель в Восточном море.

14 января запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Ракетный пуск со стороны Северной Кореи стал третьим в текущем году.

11 января КНДР также пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

До этого, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».