Тарасова оценила победу Кондратюка на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского фигуриста Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы в Таллине. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю Марка и его тренера! Мальчик с первого раза сразу выиграл чемпионат Европы. Мальчик — гигант!» — заявила она.

Ранее в тот же день олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отметил, что Кондратюк достоин участия в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании 14 января, набрав по сумме двух программ 286,56 балла. В произвольной программе фигурист исполнил три четверных прыжка.