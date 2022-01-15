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Ягудин назвал Кондратюка достойным командного турнира на Олимпиаде

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Фигурист Марк Кондратюк, ставший призером Чемпионата Европы в Таллине, достоин участия в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом в пятницу, 14 января заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

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«Мы все понимаем, что вопрос о составе на Олимпиаду стоял открытым. Кто будет в команде, команднике, менять или нет. У Коляды небольшая травма. Что сейчас, тоже непонятно.(...) Кондратюк достоин командника», — сказал Ягудин в беседе со «Спорт-Экпресс».

Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании 14 января, набрав по сумме двух программ 286,56 балла. В произвольной программе фигурист исполнил три четверных прыжка.

13 января фигуристы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд по сумме баллов в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Они набрали 236,43 балла по итогам короткой и произвольной программ. Результат превысил предыдущее достижение, принадлежавшее китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84 балла).

12 января россиянин Андрей Мозалев обновил личный рекорд, выступив с короткой программой на чемпионате. Спортсмен прыгнул каскад — четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За прокат Мозалев получил 99,76 балла — это его новый личный рекорд. Фигурист занимает первое промежуточное место.

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