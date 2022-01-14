В Пентагоне считают, что Россия пока не приняла решения о вторжении на Украину

Пентагон бездоказательно заявил о наличии свидетельства якобы подготовки Россией предлога для вторжения на Украину. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 14 января, пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

«Без лишних подробностей скажу, что у нас есть информация о том, что Россия активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — заявил Кирби.

По его словам, Пентагон располагает сведениями о размещенной Россией группе оперативников для «проведения операции под чужим флагом».

Со стороны России на подобные заявления 10 января ответил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с мнимым расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.