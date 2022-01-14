Новак заявил о невиновности России и «Газпрома» в европейском энергокризисе

Россия и компания «Газпром» не виноваты в энергетическом кризисе, который произошел в Европе. Об этом в пятницу, 14 января, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Никакой здесь, безусловно, вины нет ни «Газпрома», ни России. Долгая зима, во-первых, вынула из подземных газовых хранилищ… Второе — из-за того что стала экономика восстанавливаться, сжиженный природный газ (СПГ), прежде всего из США, из других стран — тот же Катар, который поставляет, ушел в Азию», — заявил Новак каналу «Россия 1».

Ранее, 10 января, сообщалось, что «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

Эксперты связали снижение поставок с потеплением в Европе. Из-за этого у европейских потребителей появилась возможность резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка превышала отбор. Но к настоящему времени уровень европейских запасов топлива упал ниже 54%.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса — из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и в первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

29 декабря Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

25 декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

За день до этого в «Газпроме» сообщили, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.