«Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу из-за потепления

«Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream в понедельник, 10 декабря.

Собеседники издания на газовом рынке связали обрушение поставок с потеплением в Европе. Из-за этого у европейских потребителей появилась возможность резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка превышала отбор. Но к настоящему времени уровень европейских запасов топлива упал ниже 54%.

Отмечается, что сокращение поставок газа вряд ли связано с уменьшением промышленной активности, так как на прошлые новогодние праздники объем поставок также был примерно на 50% больше.

Weather Company ожидает, что январь и март в Европе в этом году в среднем будут теплее многолетней нормы, февраль — теплее для севера Европы и холоднее — для юга. Если этот прогноз сбудется, лучшей стратегией для европейских клиентов «Газпрома» может стать минимизация текущих закупок, чтобы дотянуть до теплого времени года на запасах в хранилищах, закупленных по более низким ценам, чем сегодняшние.

Торги февральским фьючерсом на индекс TTF на бирже ICE закрылись 7 декабря на отметке $989 за 1 тыс. куб. м — €83,4 за 1 МВт•ч. На торгах в понедельник, 10 января, цена газа повысилась — до €88 за 1 МВт•ч.

Накануне «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса — из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и в первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.