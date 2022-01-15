Интересное кино: самые ожидаемые фильмы 2022 года

Киноиндустрия постепенно оправляется от нанесенного пандемией удара. Из-за многочисленных переносов 2022-й обещает чрезвычайно богатым на премьеры. «Варяг», триллер о мести в декорациях раннего Средневековья, который россияне смогут увидеть с 28 апреля, а также другие самые ожидаемые в России фильмы — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: DC Comics
Премьера «Бэтмена» в России состоится 3 марта. Очередной перезапуск этой истории делает Мэтт Ривз. В фильме молодой Брюс Уэйн столкнется с серийным убийцей Загадочником (Пол Дано). Звездный актерский состав дополняют Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (криминальный босс Пингвин), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт), Джеффри Райт (комиссар Гордон)
На весь экран
Фото: Carnival Films
Премьера «Аббатства Даунтон 2» намечена в России на 17 марта. В новом фильме вдовствующая графиня Вайолет Кроули (Мэгги Смит) раскроет тайну из своего прошлого, а действо сместится во Францию — туда отправится всё семейство вместе со слугами
На весь экран
Фото: DC Entertainment
«Аквамен 2» стартует в России 15 декабря. Сюжет фильма пока держится в тайне, но известно, что Аквамен должен будет защитить Атлантиду и для этого объединит усилия с неожиданным союзником
На весь экран
Фото: Saturn Films
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» — премьера в России 21 апреля — самый постмодернистский фильм 2022-го, экранизация всех мемов с Николасом Кейджем сразу
На весь экран
Фото: 20th Century Studios
«Аватар 2» выходит в России 15 декабря. О сюжете пока ничего не известно, кроме того что главные герои останутся теми же, а действие будет происходить на Пандоре
На весь экран
Фото: Marvel Studios Inc.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — премьера в России 5 мая. Герой Бенедикта Камбербэтча открывает вход в мультивселенную, хотя ему настоятельно советуют этого не делать. Там Стрэндж встретит злого двойника — альтернативную версию себя самого
На весь экран
Фото: Pixar Animation Studios
«Базз Лайтер» — премьера в России в июне — посвящен космонавту, который бороздил космические пространства и встречал пришельцев, а потом стал прототипом фигурки, попавшей в руки мальчику Энди из оригинального мультфильма
На весь экран
Фото: Paramount Pictures
«Топ Ган: Мэверик» стартует в России 26 марта. Том Круз снова сыграет летчика-истребителя Пита Митчелла. В в этом боевике он сам управляет реактивным самолетом, испытывая перегрузки в 7G
На весь экран
Фото: Columbia Pictures Corporation
Премьера «Анчартед: На картах не значится» пройдет в России 10 февраля. Нейтана Дрейка сыграет Том Холланд, а роль его соперника — Марк Уолберг
На весь экран
Фото: Millennium Films
«Неудержимые 4» стартуют 4 августа. Состав «Неудержимых» будет менее представительным, чем в предыдущих фильмах, но Сталлоне, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Джейсон Стэйтем по-прежнему в строю. Из новых бойцов самые примечательные — рэпер 50 Cent и Меган Фокс
На весь экран
Фото: TSG Entertainment
«Аллея кошмаров» выходит 20 января. Действие остросюжетной полукриминальной драмы разворачивается в Америке времен Великой депрессии. Авантюрист (Брэдли Купер), исполняющий цирковой номер с чтением мыслей, поднимается с самого дна шоу-бизнеса в гостиные политиков и бизнесменов и падает обратно. У фильма внушительный актерский состав: кроме Купера, в нем играют Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара
На весь экран
Фото: 20th Century Studios
«Смерть на Ниле» можно смотреть в России с 10 февраля. Пуаро отправляется в речной круиз по Египту, а пассажиры снова совершают преступление рядом с великим детективом. Сюжет Агаты Кристи Брана щедро дополнил зрелищными съемками и экшеном
На весь экран
Фото: Marvel Studios Inc.
«Тор: Любовь и гром» стартует в России 7 июля. Назначение Тайки Вайтити на режиссерский пост «Рагнарёка» дало новую жизнь линейке фильмов о супергерое с молотом: новозеландец усилил комедийный элемент истории
На весь экран
Фото: Pixar Animation Studios
Премьера «Я краснею» состоится в России 10 марта. Тринадцатилетняя Мэйлин Ли переживает кризис переходного возраста и каждый раз, когда сильно нервничает, превращается в пушистую красную панду
На весь экран
Фото: Columbia Pictures Corporation
Премьера «Морбиуса» намечена в России на 24 марта. Джаред Лето играет доктора, который пытается вылечить тяжелое заболевание крови, но превращается в вампира...
На весь экран
Фото: Star Media
«Сердце Пармы» стартует в России 21 апреля. Антон Мегердичев, режиссер «Метро» и «Движения вверх», снял его по одноименному роману Алексея Иванова — автора сериала «Пищеблок» и фильма «Географ глобус пропил». Это история завоевания пермских земель Иваном III в XV веке. В главных ролях — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук
На весь экран
Фото: Universal Pictures
«Мир Юрского периода: Господство» начнется в России 9 июня. Действие происходит через несколько лет после событий «Мира Юрского периода 2». Человечество пытается понять, как сосуществовать с генетически модифицированными динозаврами, захватывающими планету. Обещано, что они больше не будут нападать на города
На весь экран
Фото: Warner Bros.
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» можно будет смотреть в России с 7 апреля. В новом фильме Дамблдор (Джуд Лоу) собирает команду, чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда на мировое господство. Группу магов возглавит главный герой «Фантастических тварей» Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн)
На весь экран
Фото: Sony Pictures Animation
«Человек-паук: Через вселенные 2» стартует в России 22 октября. Главными героями останутся Человек-паук Майлз Моралес и Женщина-паук Гвен Стейси, также в мультфильме появятся Человек-паук из будущего Мигель О’Хара и еще целая армия Спайдерменов
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.