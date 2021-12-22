Золотой мой «человек»: какие отечественные фильмы получали «Оскар»

21 декабря Академия кинематографических искусств и наук США объявила работы, вошедшие в шорт-лист премии «Оскар» по 10 номинациям. Драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», увы, не вошла в число номинантов, зато в категорию «Лучший анимационный короткометражный фильм» включен мультфильм россиянина Антона Дьякова «БоксБалет». «Известия» вспоминают оскаровских номинантов и победителей из России и СССР прошлых лет
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Фото: Central Documentary Film Studio
Первой картиной из нашей страны, получившей заветную статуэтку, стал фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (режиссеры Илья Копалин и Леонид Варламов), признанный лучшей документальной лентой 1942 года
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Фото: Мосфильм
В 1976 году «Оскара» получил фильм великого японца Акиры Куросавы «Дерсу Узала», снятый в СССР и номинировавшийся от нашей страны
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Фото: Мосфильм
Эпическая экранизация «Войны и мира» Сергея Бондарчука одержала заслуженную победу в 1969 году
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Фото: Мосфильм
Самый известный и любимый отечественной публикой оскаровский лауреат — это, конечно, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, получивший приз киноакадемии в 1981 году как лучший фильм на иностранном языке
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Фото: Студия «Панорама»
Мультфильм Александра Петрова «Старик и море» первым в истории анимации попал на экраны IMAX и получил своего «Оскара» в 2000 году
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Фото: Госкино
В 1994-м Никита Михалков получил за «Утомленных солнцем» Гран-при в Каннах, а год спустя и «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке
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Фото: Студия Тритэ
Предыдущий фильм Михалкова «Урга — территория любви» был в числе номинантов на приз киноакадемии 1993 года, однако тогда статуэтка досталась «Индокитаю» француза Режиса Варнье
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Фото: Караван
«Кавказский пленник» режиссера Сергея Бодрова-старшего номинировался на «Оскар» в 1997 году, но уступил «Коле» чешского режиссера Яна Сперака
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Фото: Нон-стоп Продакшн
Среди недавних номинантов от России — «Левиафан» Андрея Звягинцева, проигравший «Иде» поляка Павла Павликовского в 2015 году
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Фото: Студия Тритэ
В 2008 году Никита Михалков вновь имел шанс получить статуэтку с фильмом «12», однако награда ушла «Фальшивомонетчикам» австрийца Штефана Рузовицки
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Фото: Госкино
В 1998 году в шорт-лист премии вошел российский фильм «Вор» режиссера Павла Чухрая
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Фото: Нон-стоп Продакшн
Андрей Звягинцев вновь номинировался на награду киноакадемии в 2018 году с «Нелюбовью»
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Фото: Анимационная студия «Мельница»
По мнению экспертов, мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» имеет значительные шансы одержать победу в своей номинации в 2022 году
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