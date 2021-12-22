Золотой мой «человек»: какие отечественные фильмы получали «Оскар»

21 декабря Академия кинематографических искусств и наук США объявила работы, вошедшие в шорт-лист премии «Оскар» по 10 номинациям. Драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», увы, не вошла в число номинантов, зато в категорию «Лучший анимационный короткометражный фильм» включен мультфильм россиянина Антона Дьякова «БоксБалет». «Известия» вспоминают оскаровских номинантов и победителей из России и СССР прошлых лет