Интересное кино: почему мир боится русских злодеев

Киану Ривзу предложили сыграть роль Крэйвена-охотника в картине о врагах Человека-паука. Новый фильм Sony по комиксам Marvel, скорее всего, будет называться просто «Крэйвен». В комиксах антигерой Сергей Николаевич Кравинов впервые появился еще в 1964 году. Как зарубежные кинодеятели представляют себе русских злодеев, например Ивана Драго из «Роки-4», — в фотогалерее «Известий»