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Интересное кино: почему мир боится русских злодеев

Очередной образ антигероя из России собирается воплотить на экране Киану Ривз
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Фото: Global Look Press/KPA
Киану Ривзу предложили сыграть роль Крэйвена-охотника в картине о врагах Человека-паука. Новый фильм Sony по комиксам Marvel, скорее всего, будет называться просто «Крэйвен». В комиксах антигерой Сергей Николаевич Кравинов впервые появился еще в 1964 году. Как зарубежные кинодеятели представляют себе русских злодеев, например Ивана Драго из «Роки-4», — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Beitia Archives
Коммунист-террорист Иван Коршунов в исполнении Гэри Олдмена — в «Самолете президента»
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Фото: Getty Images/Keith Hamshere
Киллер Ксения Сергеевна Онатопп в исполнении Фамке Янссен — в 17-м фильме бондианы «Золотой глаз»
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Советский посол Алексей Десадецкий в исполнении Питера Булла (слева) — в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу»
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Роза Клебб (Лотте Ленья) — сотрудница СМЕРШ с отравленным ножом в ботинках из второго фильма бондианы «Из России с любовью»
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Фото: Anabasis N.V./Sony / Columbia
Десантник и маньяк подполковник Подовский из «Рэмбо II» в исполнении Стивена Беркоффа
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Русские бандиты Алексей и Юрий (Матьё Кассовиц и Венсан Кассель) в комедийной драме Джеза Баттеруорта «Именинница»
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Фото: Syncopy/Каро-Премьер
Кеннет Брана в роли главного злодея «Довода» Андрея Сатора — русского олигарха, сколотившего состояние на торговле оружием
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Фото: Global Look Press/FSN-B
Злодейка из КГБ Ирина Спалко (Кейт Бланшетт) — в фильме «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
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Фото: Millennium Films/MGM/UA
«Красный рассвет»— американский кошмар 1980-х о вторжении советских войск в США и начале Третьей мировой войны
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