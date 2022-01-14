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Глава МИДа Лавров: ждем письменного ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

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Россия ждет письменного ответа США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу, 14 января, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Оппоненты РФ на переговорах уже поняли, что им следует дать ответ быстро, конкретно и на бумаге, отметил Лавров.

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«А планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, <...> это всё отговорки и попытки затянуть процесс», — заявил министр.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, если предложения РФ будут отвергнуты, Россия будет действовать в интересах собственной безопасности, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО».

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и Соединенных Штатах в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После переговоров 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

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