Канье Уэста заподозрили в избиении фаната

Американского рэпера Канье Уэста, который официально сменил имя на Йе и недавно развелся со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, заподозрили в том, что он избил фаната. Об этом 13 января сообщило интернет-издание TMZ.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 13 января в Лос-Анджелесе на выходе из клуба Soho West. Предположительно, конфликт начался с того, что Уэст попросил группу фанатов не фотографировать его и упрекнул их в непонимании его жизненных сложностей, пишет НСН.

По словам очевидцев, Канье Уэст дважды ударил парня — в голову и шею. Когда тот упал, ударился головой об асфальт. Сам Уэст кричал «отойди от меня» женщине, которая пыталась его успокоить. Предположительно, это была двоюродная сестра звезды, пишет сайт kp.ru.

«Когда кто-то ответил, что «всё в порядке, у всех нас есть семейные проблемы», Йе якобы и отвесил пару оплеух», — сообщает издание.

Американская полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Пока правоохранители не проводили задержаний. Если рэпера признают виновным, ему может грозить до шести месяцев лишения свободы, сообщает телеканал «360».

12 января журнал Billboard сообщил, что Канье Уэст планирует поездку в Москву в 2022 году, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, провести «Воскресное богослужение» в качестве первого шоу в России и расширить свои деловые контакты.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ не является визави американского рэпера Канье Уэста ни в плане богослужения, ни в плане организации поездки в Россию.