Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Столтенберг отверг возможность компромисса в вопросе расширения НАТО
Мир
В ГД призвали конгресс США соблюдать договоренности Путина и Байдена
Мир
В Японии определили место падения выпущенной КНДР ракеты
Общество
В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Мир
Угрозы на сайтах госорганов Украины появились в результате хакерской атаки
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Канье Уэста заподозрили в избиении фаната

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американского рэпера Канье Уэста, который официально сменил имя на Йе и недавно развелся со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, заподозрили в том, что он избил фаната. Об этом 13 января сообщило интернет-издание TMZ.

Уикенд с Канье и без: рэперы интригуют и обнадеживают
Главные музыкальные новинки недели

По его данным, инцидент произошел в ночь на 13 января в Лос-Анджелесе на выходе из клуба Soho West. Предположительно, конфликт начался с того, что Уэст попросил группу фанатов не фотографировать его и упрекнул их в непонимании его жизненных сложностей, пишет НСН.

По словам очевидцев, Канье Уэст дважды ударил парня — в голову и шею. Когда тот упал, ударился головой об асфальт. Сам Уэст кричал «отойди от меня» женщине, которая пыталась его успокоить. Предположительно, это была двоюродная сестра звезды, пишет сайт kp.ru.

«Когда кто-то ответил, что «всё в порядке, у всех нас есть семейные проблемы», Йе якобы и отвесил пару оплеух», — сообщает издание.

Американская полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Пока правоохранители не проводили задержаний. Если рэпера признают виновным, ему может грозить до шести месяцев лишения свободы, сообщает телеканал «360».

12 января журнал Billboard сообщил, что Канье Уэст планирует поездку в Москву в 2022 году, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, провести «Воскресное богослужение» в качестве первого шоу в России и расширить свои деловые контакты.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ не является визави американского рэпера Канье Уэста ни в плане богослужения, ни в плане организации поездки в Россию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022