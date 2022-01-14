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На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке

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Пропавшую 10-летнюю девочку обнаружили прятавшейся от метели в собачьей будке в городе Углегорске на Сахалине.

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Как сообщает портал astv.ru со ссылкой на данные правоохранителей, ребенок провел в будке несколько часов в ночь на 14 января.

Родители девочки рассказали правоохранителям, что она очень любит проводить время с домашними животными. В ходе поисковой операции полицейские опросили местных жителей. Один из них вспомнил, что видел, как школьница играла вечером с одной из собак. Так начались проверки ближайших домов, где живут собаки.

«Поиски не прекращались до самого утра, пока один из волонтеров не заглянул в собачью будку во дворе, который располагается буквально в 500 м от дома, где живет ребенок. Там он нашел замерзшую девочку в обнимку с собакой. Ребенок был сразу доставлен в медицинское учреждение. К счастью, с девочкой всё оказалась в порядке», — сообщили в полиции.

Врачи уже отпустили школьницу домой. Она призналась, что спряталась в будке от метели.

При этом вечером того же дня, 13 января, в Углегорском районе пропал еще один ребенок. В Шахтёрске 9-летний мальчик ушел из школы, но не вернулся домой. В результате ребенок был обнаружен в гостях у друга, у которого он решил остаться с ночевкой.

12 января в региональном СУ СК РФ сообщили, что на Сахалине нашли живым подростка, который пропал в конце декабря. Юноша ушел из общежития одного из учебных заведений Южно-Сахалинска 21 декабря 2021 года и перестал выходить на связь. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

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