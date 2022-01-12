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На Сахалине нашли пропавшего в декабре подростка

Пропавшего на Сахалине подростка нашли живым
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На Сахалине нашли живым подростка, который пропал в конце декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий подросток найден в Долинском районе», — рассказали в пресс-службе главка.

Подросток ушел из общежития одного из учебных заведений Южно-Сахалинска 21 декабря 2021 года и перестал выходить на связь. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, 17-летнего юношу передали законным представителям.

В начале года школьница разбилась насмерть в Краснодаре. Девочка упала с балкона многоэтажки в ночь с 9 на 10 января. По словам очевидцев, тело было найдено на крыше подъезда дома, где жила девочка. От полученных травм школьница скончалась на месте.

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