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Судья из РФ ошиблась при вводе баллов фигуристам Тарасовой и Морозову на ЧЕ

Российская судья поставила «-5» Тарасовой и Морозову за чистый элемент на ЧЕ по фигурному катанию
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Российская судья Ольга Кожемякина поставила паре фигуристов Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову «минус пять» за чистый подкрут на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Об этом сообщает 14 января газета «Спорт-Экспресс».

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В ходе соревнований, которые прошли ранее, в пятницу, Тарасова и Морозов побили мировой рекорд по сумме баллов в парном катании. Спортивная пара набрала 236,43 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Однако Кожемякина допустила ошибку при вводе оценки спортсменам. Так, чисто исполненный тройной подкрут она оценила на низшую оценку в «минус пять», в то время как другие судьи поставили «плюс пять» и «плюс четыре».

Все призовые места на ЧЕ заняли пары из России: на первом месте — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, установившие мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82), на втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Вместе с тем также 14 января по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию фигуристка Камила Валиева заняла первое место и при этом побила собственный мировой рекорд. На третьем месте — Александра Трусова, на четвертом — Анна Щербакова. Серебряный пьедестал заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс.

В настоящий момент в Таллине завершились выступления в первом из четырех видов программы — парном катании.

12 января фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе парного катания. Спортивная пара набрала в короткой программе 82,36 балла.

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