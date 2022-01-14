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Стоявший под вопросом концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске перенесли

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Концерт рок-музыканта и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске, против которого боролись активисты, перенесен. Об этом сообщили в четверг, 13 января, на странице музыканта в Instagram.

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Официальная причина — ухудшение эпидемиологической обстановки.

«Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих условиях тур Тилля Линдеманна в указанные сроки становится невозможным», — говорится в сообщении.

Администраторы коллектива добавили, что для предотвращения распространения нового типа коронавируса, концерты перенесут на новые даты.

«Все ранее купленные билеты остаются действительными на новые даты концертов», — подчеркнули менеджеры музыкантов.

1 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые призвали отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирской области. В своем обращении активисты призвали поддержать их инициативу об отмене выступления, которое посчитали «антикультурным явлением».

В тот же день представитель Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий рассказал, что призыв к запрету на проведение концерта Линдеманна связан, в частности, со скандальным творчеством музыканта.

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