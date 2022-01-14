На тральщиках ВМФ появятся подводные роботы

Министерством обороны России принято решение вооружить тральщики Военно-морского флота подводными аппаратами «Марлин-350». Их будут использовать для поиска и уничтожения мин.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение об оснащении тральщиков телеуправляемыми подводными роботами разминирования «Марлин-350» уже принято. Новые аппараты получат противоминные корабли всех четырех флотов — Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского.

Перевооружить тральщики решили после успешного похода кораблей Балтийского флота летом прошлого года в Финский залив, во время которого велись масштабные работы по разминированию.

Минобороны до этого сообщало, что тральщики Балтийского флота «Александр Обухов» проекта 12700 шифр «Александрит» и «Леонид Соболев» проекта 1265 шифр «Яхонт» с помощью «Марлинов-350» нашли и уничтожили методом подрыва около 20 якорных и донных магнитных мин. Эти боеприпасы были обнаружены недалеко от острова Гогланд. Проржавевшие мины из-за коррозии находились в таком состоянии, что поднимать их на поверхность было опасно.

Во время Великой Отечественной войны немцы установили в Финском заливе несколько сверхнасыщенных минных полей, чтобы изолировать Балтфлот в Кронштадте и Ленинграде. Советские моряки прорвали и уничтожили эти заграждения, но мины в заливе находят до сих пор.

Как утверждали СМИ, Минобороны России заключило контракт на закупку 45 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов —«Марлин-350», заплатив за них почти 604 млн рублей. Такие аппараты нужны для поиска подводных объектов и подводно-технических, поисковых и осмотровых работ на глубине до 350 м. Они с помощью оптических систем обнаруживают на глубине цель, после чего ставят на нее специальный подрывной заряд. Это довольно компактная машина. При длине чуть менее метра подводный аппарат весит всего 50 кг. Он способен работать в температурном коридоре от минус 20 до плюс 50 градусов. Его скорость — около 5 км/ч, или 2,5 узла.

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«Минное море: на тральщиках ВМФ появятся подводные роботы»