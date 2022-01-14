США пригрозили жестким ответом при размещении РФ сил в Латинской Америке

Вашингтон решительно отреагирует в случае, если Москва будет размещать свои войска в Латинской Америке. Об этом в четверг, 13 января, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — отметил он.

При этом Салливан добавил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, в случае провокации со стороны США, а также если Вашингтон продолжит оказывать военное давление на РФ. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков уклонился от прямого ответа, но в то же время заявил, что «ничего исключать здесь тоже не буду».

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в целом ясны итоги переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, предстоит дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.