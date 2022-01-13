Более 60 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержано и отменено 63 рейса. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» в четверг, 13 января.

Так, в аэропорту Внуково задержано 15 рейсов и отменено 11, в Домодедово задержали девять рейсов и два отменили, а в аэропорту Шереметьево 12 рейсов задержано и 14 отменено, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что в связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы Москвы в режим повышенной готовности.

Он пояснил, что, согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, местами ожидается метель с порывами ветра до 15–18 м/с, передает НСН.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в тот же день сообщил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Он также пообещал, что 14 января в Ивановской области и Подмосковье будут сильные осадки и снежные заносы.