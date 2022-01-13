В Госдуму внесли законопроект о новых пошлинах за тюнинг авто

Правительство России внесло 12 января в Госдуму законопроект, устанавливающий госпошлины за регистрацию внесенных изменений в конструкцию автомобиля.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект вводит госпошлину в размере 1 тыс. рублей за выдачу разрешения на тюнинг автомобиля. Сейчас этот документ можно получить бесплатно. Кроме того, с 800 до 1500 рублей предлагается увеличить размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Отмечается, что подразделениями МВД России в год выдается 235–240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей и свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере порядка 700 млн рублей.

26 марта Госавтоинспекция предостерегла водителей от внесения незаконных изменений в конструкцию автомобилей. Популярностью у нарушителей пользуется установка на автомобили прямоточных глушителей, которые создают повышенный шум.

Другие автолюбители, по сведениям ГИБДД, вносят изменения в двигатель, подвеску и кузов транспортного средства. Еще одним видом тюнинга является установка шин и дисков, не предусмотренных автопроизводителем. За управление транспортными средствами, чья конструкция не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких автомобилей, если причина нарушения не устранена в установленный срок, аннулируется.