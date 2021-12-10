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Не на коду: Минцифры продлило эксперимент по переходу на электронные СТС

Почему с первой попытки не удалось ввести электронные документы на автомобили и когда система действительно заработает
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Не на коду: Минцифры продлило эксперимент по переходу на электронные СТС
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2021-12-09 18:06:16
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Минцифры решило продлить эксперимент по цифровизации свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС). С сентября по декабрь свыше 1 млн автовладельцев приняли участие в тестировании. Они оформили электронные СТС через приложение «Госуслуги Авто» и могли предъявлять сотрудникам ГИБДД QR-код, а не оригинальный документ. Впрочем, опрошенные «Известиями» инспекторы отказываются принимать электронный СТС и говорят, что у них нет возможности проверить его подлинность, а водители жалуются на нестабильность работы приложения. Вероятно, эксперимент решили продлить, поскольку пока проект еще «сырой», полагают эксперты. В Совете Федерации считают, что понадобится немало времени для того, чтобы новшество стало правовой нормой.

Сырой код

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Эксперимент по цифровизации СТС стартовал в России 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. За три месяца более 1 млн пользователей установили приложение «Госуслуги.Авто», получив электронный вариант документа, сообщили «Известиям» в Минцифры.

Водитель может предъявлять инспектору в своем мобильном приложении «Госуслуги.Авто» QR-код на СТС, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Кроме того, через приложение пользователи могут делегировать управление своим транспортным средством другому человеку, то есть передать электронный СТС на свой автомобиль.

Представители министерства сообщили «Известиям», что эксперимент продолжается. В ведомстве не уточнили, на какой срок, но рассказали о новых планах: следующим шагом станет отмена необходимости возить с собой бумажный СТС. Ранее в ГИБДД отмечали, что использование СТС в электронном виде не отменяет его обязательное наличие в оригинале у водителя. Пока что сотрудники инспекции вправе требовать для проверки пластиковый СТС после предъявления его электронной версии.

Не на коду
госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Несмотря на высокий рейтинг приложения в Google Play и App Store, первые же отзывы в магазине приложений отрицательные. В основном жалуются на то, что программа еще «сырая» и в ней много ошибок.

«Работало, теперь нет. Вот так тормознут на дороге, а приложение не работает. Программа просит подтверждения доступа к личным данным через «Госуслуги». Но там про программу ничего не известно», — написал один из пользователей.

Некоторые жалуются на медленную реакцию техподдержки. «Приложение перестало работать, пишет «предъявление СТС недоступно», данные с базы данных ГИБДД не загружаются. Ни перезапуск, ни переустановка приложения не помогают. Написал письмо в поддержку, но они не отвечают», — пожаловался пользователь Сергей Бойцев.

Бумага терпит

В сентябре пресс-служба МВД сообщала, что опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Авто» продлится до 1 декабря 2021 года.

На вопрос о причинах, почему было решено продлить эксперимент, а не ввести норму на постоянной основе, в Минцифры не ответили. Эксперты и пользователи полагают, что дело в явной неготовности проекта.

Не на коду
минцифры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сотрудники ГИБДД в частной беседе с «Известиями» сообщили, что пока намерены по-прежнему требовать СТС на традиционном носителе.

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— Мы действуем в соответствии с законодательством Российской Федерации, где о приложении и QR-кодах речи пока не идет, — сказал один из них. — В настоящее время в электронном виде выдаются ПТС, а также страховка, но мой совет водителям — брать с собой распечатанный вариант документов.

«Известия» направили запрос в МВД.

По мнению автомобилистов, пусть приложение действительно пока работает некорректно, но в целом идея отказа от бумажных документов в пользу их электронных версий многим нравится.

— Я живу в Подольске, недавно меня остановили на подъезде к городу. Я попытался показать электронный СТС сотруднику ГИБДД, но на меня лишь вопросительно посмотрели и попросили бумажный оригинал. То есть даже правоохранительные органы не в курсе нововведений, — поделился впечатлениями водитель Сергей Дружинин. — Само приложение «Госуслуги.Авто» работает нестабильно. У меня несколько раз пропадали данные, удалялось фото СТС.

Не на коду
дпс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сергей назвал себя энтузиастом любых цифровых новшеств, поэтому считает, что в целом идея правильная.

— Тренд на перевод документов в электронный вид понятен. И это действительно положительная тенденция. Очень удобно держать бумажный дубликат дома, а сотруднику при необходимости предъявлять электронный вариант, — сказал «Известиям» член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

При этом он заметил, что эксперимент с электронными СТС проходит вне правового поля, так как в соответствии с ПДД водитель обязан предоставлять оригиналы документов. Идею надо популяризировать по всей России и объяснять не только водителям, но и сотрудникам ГИБДД ее полезность, считает Петр Шкуматов.

— Нужно посмотреть на результаты эксперимента, но в принципиальном плане я приветствую цифровизацию персональных документов, — сказал «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. — Это, несомненно, серьезно упрощает жизнь. С другой стороны, учитывая чувствительность этой темы для ощутимого сегмента общества, важно предусмотреть параллельно с цифрой и хождение бумажных документов. У нас далеко не все водители имеют при себе смартфоны.

Сенатор полагает, что спешить с таким нововведением не стоит.

— Стратегически это правильная линия, но, учитывая необходимость доработки вопроса защиты персональных данных, здесь нужно продвигаться аккуратно. Кроме того, мы только решаем задачу, чтобы везде был интернет, но пока этого нет, — указал он.

Отладка технической стороны потребует времени, заключил Константин Долгов.

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