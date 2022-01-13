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Глава МВФ предупредила о новых экономических потрясениях

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Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 замедлит темпы восстановления мировой экономики, и миру придется адаптироваться к экономическим шокам, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в беседе с National News 12 января.

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«Мы надеялись получить больший импульс восстановления в 2022 году, но уже в последний месяц предыдущего года мы увидели, что этот импульс ослабевает. Два крупных драйвера роста мировой экономики, США и Китай, замедлялись. А потом мы получили удар от «Омикрона». Нет сомнений в том, что это приведет к экономическим потрясениям и усилит неопределенность. В настоящее время мы рассчитываем точные последствия... но я уже могу сказать, что, к сожалению, по сравнению с нашим последним прогнозом в октябре, рейтинги будут понижены», — заявила она.

Экономисты МВФ встречаются каждые три месяца и обновляют прогнозы по оценкам мирового экономического роста. По мнению Георгиевой, миру придется адаптироваться к «подверженной шокам» реальности и обеспечению более широкого глобального сотрудничества. Несмотря на грядущее замедление экономического роста, глава МВФ уверяет, что есть немало поводов для оптимизма.

«Мы научились действовать в условиях пандемии, которая всё еще царит в мире, ученые работают для обеспечения защиты наших граждан, теперь мы более эффективны с каждой приходящей волной, и ограничения, которые она вызывает, становятся мягче», — отметила Георгиева.

В начале декабря Георгиева уже сообщала о возможном торможении темпов экономического роста в мире из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Она уточняла, что сложившихся условиях США должны бросить все силы на борьбу с инфляцией, что для других стран не обязательно.

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Он отметил, что влияние пандемии на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, как и на всю глобальную экономику.

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