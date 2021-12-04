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Глава МВФ сообщила об угрозе распространения «Омикрона» мировой экономике

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на онлайн-форуме Reuters Next 3 декабря.

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«Новый штамм, который распространяется очень быстро, может поколебать нашу уверенность и мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального экономического роста», — заявила она.

Георгиева добавила, что в сложившихся условиях США должны бросить все силы на борьбу с инфляцией, что для других стран не обязательно.

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» заявил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Он отметил, что влияние пандемии на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, как и на всю глобальную экономику.

При этом волатильность на торговых площадках в мире сохранится до прояснения ситуации с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» — в частности, до подтверждения эффективности существующих вакцин от этого вируса, уверен Марк Доникян, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

На фоне распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон» глобальная инфляция растет, и есть два сценария дальнейшего развития ситуации. По мнению финансового эксперта Натальи Смирновой, штамм может оказаться либо не таким смертоносным, как предполагают специалисты, либо наоборот. И от этого будет зависеть экономическая ситуация в стране и мире.

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