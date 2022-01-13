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Госдеп отказался комментировать вопрос о письменном ответе на предложения РФ

Госдеп отказался сообщить, дадут ли США письменный ответ на предложения России
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Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в среду, 12 января, уклонился от вопроса журналистов о том, планирует ли Вашингтон дать Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, однако выразил надежду на продуктивность предстоящих контактов между сторонами. Трансляция брифинга велась в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

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И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — отметил американский дипломат.

По его словам, дополнительные контакты между РФ и США последуют в ближайшие дни и потребуют интенсивных консультаций с высокопоставленными должностными лицами в России, включая президента страны Владимира Путина.

«Мы, со своей стороны, информируем [о происходящем] конгресс, но, что не менее важно, также работаем в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами», — подчеркнул Прайс.

Ранее, 11 января, источник «РИА Новости» в кругах, близких к переговорам, сообщил, что США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности в письменном виде на следующей неделе. По его словам, Москве нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, «увиливания не интересны».

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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