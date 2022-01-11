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Источник рассказал детали переговоров РФ и США по гарантиям безопасности

Источник: Россия «разжевала» США предложения по безопасности на встрече в Женеве
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На встрече в Женеве Россия «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности, чтобы не было недопонимания. Об этом 11 января сообщил источник в кругах, близких к переговорам.

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«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение, чтобы каких-то недопониманий не возникло», — сказал источник «РИА Новости.

Также стало известно, что США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности в письменном виде на следующей неделе. Источник сказал, что Москве нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, «увиливания не интересны».

«Это же НАТО и в первую очередь Вашингтон принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет. От ответственности не надо уходить», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что России и США необходимо договориться, иначе угрозы мировой безопасности возрастут. При этом источник отметил «твердолобую позицию» Соединенных Штатов по Украине.

«Из сопряженных аспектов можно отметить [США] их твердолобую позицию по Украине: мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — сказал источник.

Он подчеркнул, что Москва надеется, что в США не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России из-за Украины.

«В Штатах вообще, похоже, есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции за ненападение на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом», — сказал собеседник агентства.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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