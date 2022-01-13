Глава фракции СДПГ ФРГ заявил о понимании опасений РФ по поводу НАТО

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что понимает опасения РФ по поводу расширения НАТО, но не разделяет их. Об этом в среду, 12 января, он сообщил в интервью газете Die Tageszeitung.

«Мысленно я могу понять российский анализ угрозы, даже если я его не разделяю. Военные расходы НАТО во много раз превышают расходы России. <…> С точки зрения Москвы системы противоракетной обороны НАТО, которые были размещены в Румынии и Польше якобы из-за иранской угрозы, могут быть неверно истолкованы как часть доктрины первого удара. Мы можем видеть это по-другому со стороны НАТО, но Россия видит это именно так», — отметил парламентарий.

По его словам, «де-факто окружения России нет». Однако, указал глава крупнейшей парламентской фракции, страны блока должны учитывать, что «эти страхи в России существуют уже давно» и альянсу следует «понимать этот ход мыслей, даже если мы не принимаем его».

При этом Мютцених обратил внимание на то, что идет неконтролируемая гонка вооружений, о чем НАТО и Россия должны поговорить.

«Нам срочно нужны разоруженческие инициативы», — подчеркнул он.

На вопрос журналиста о том, как может выглядеть долгосрочное решение конфликта с Россией, глава фракции СДПГ заявил, что в будущем нужен «европейский мирный порядок, в который войдет и Россия, даже если на данный момент это кажется иллюзорным».

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты надеются, что по итогам прошедших в Брюсселе переговоров между РФ и НАТО власти России выберут безопасность и мир. Он отметил, что на переговорах обсуждались сферы, в которых РФ и США могут добиться прогресса, укрепив коллективную безопасность. Кроме того, признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, по словам Прайса, в США не видят.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

На пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должна прекратить военное содействие Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.