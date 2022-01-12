США после переговоров с РФ выразили надежду на безопасность и мир

Соединенные Штаты надеются, что по итогам прошедших в Брюсселе переговоров между РФ и НАТО власти России выберут безопасность и мир. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в среду, 12 января.

Он отметил, что на переговорах обсуждались сферы, в которых РФ и США могут добиться прогресса, укрепив коллективную безопасность.

«В ходе состоявшегося сегодня заседания союзники по НАТО высказали свои мнения относительно сфер, в которых НАТО и Россия потенциально могли бы добиться прогресса совместными усилиями таким образом, чтобы укрепить коллективную безопасность для всех нас и, более того, для всего мира. Они включают взаимные действия по снижению рисков, а также по обеспечению транспарентности, повышению эффективности взаимодействия и контролю над вооружениями», — сказал он на регулярном брифинге для журналистов, запись выступления опубликована на странице департамента в Twitter.

По словам представителя Госдепа, власти США поддержали бы возобновление работы дипмиссии России при НАТО. В Вашингтоне считают, что это бы посодействовало диалогу.

«Мы поддерживаем заявление генерального секретаря (Йенса Столтенберга) о том, что союзники по НАТО заинтересованы в рассмотрении возможности восстановления <...> представительств НАТО и РФ в Москве и Брюсселе», — сказал он.

Признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, по словам Прайса, в США не видят.

«Деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу. Это бы мы хотели увидеть, пока такого не происходит», — заявил руководитель пресс-службы.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

На пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должна прекратить военное содействие Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.