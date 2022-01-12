Прямой эфир
Общество
В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших
Мир
Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%
Общество
ВОЗ сообщила о постепенном становлении коронавируса эндемичным
Мир
В МИД России обвинили США в разрушении системы контроля над вооружениями
Экономика
В Госдуме назвали абсурдным заявление замгоссекретаря США об угрозе СП-2
Экономика
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября
Общество
В Казани началось создание рукописного Корана
Мир
В МИД России назвали условие для деэскалации ситуации на Украине
Мир
Грушко заявил о настрое НАТО на сдерживание России
Экономика
В бундестаге назвали политической ошибкой блокирование запуска СП-2

Новую четырехполосную дорогу построят в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году власти Воронежа планируют приступить к реализации проекта по строительству дороги, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева, сообщили в мэрии. Власти надеются, что новая магистраль позволит разгрузить улицы Северного микрорайона.

Дорога протяженностью 2,9 км будет иметь четыре полосы. Расчетная скорость движения — 70 км в час. Строительство будет производиться в два этапа, пишет ИА «Абирег». Транспортная артерия пройдет по участку от улицы Шишкова, на котором будет построена развязка, пространству вдоль жилой застройки, а также незастроенной территории вдоль Ботанического сада до улицы Тимирязева. Проект предусматривает велосипедную дорожку и надземные пешеходные переходы.

Правительство России выделило почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей федерального значения. Отмечается, что большую часть средств направят на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Дорога обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов. Кроме того, средства будут направлены на строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М-4 «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022