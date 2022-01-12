Новую четырехполосную дорогу построят в Воронеже

В этом году власти Воронежа планируют приступить к реализации проекта по строительству дороги, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева, сообщили в мэрии. Власти надеются, что новая магистраль позволит разгрузить улицы Северного микрорайона.

Дорога протяженностью 2,9 км будет иметь четыре полосы. Расчетная скорость движения — 70 км в час. Строительство будет производиться в два этапа, пишет ИА «Абирег». Транспортная артерия пройдет по участку от улицы Шишкова, на котором будет построена развязка, пространству вдоль жилой застройки, а также незастроенной территории вдоль Ботанического сада до улицы Тимирязева. Проект предусматривает велосипедную дорожку и надземные пешеходные переходы.

Правительство России выделило почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей федерального значения. Отмечается, что большую часть средств направят на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Дорога обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов. Кроме того, средства будут направлены на строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М-4 «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск).