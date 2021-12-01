Правительство выделило 128 млрд рублей на строительство автодорог

Правительство России выделило почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Отмечается, что большую часть средств направят на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Дорога обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов страны — Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Татарстана и Чувашии. Строительство магистрали планируется завершить в 2024 году.

Кроме того, средства будут направлены на строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Их создание позволит разгрузить транспортные потоки, а также увеличить скорость движения автомобилей по маршруту Москва — Краснодарский край.

22 ноября стало известно, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

При этом пик аварийности приходится на интервал времени с 18:00 до 21:00 часов. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период.