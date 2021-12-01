Прямой эфир
Мир
МИД России анонсировал высылку сотрудников посольства США из Москвы
Общество
Россиян призвали учитывать возможную отмену рейсов при планировании поездок за рубеж
Мир
Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Украину в «свою орбиту»
Общество
В России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19
Мир
В СФ отреагировали на угрозы Кулебы в адрес Минска из-за «признания» Крыма
Общество
ФСБ задержала 85 подпольных оружейников
Мир
Захарова назвала санкции США против России демонстрацией слабости Вашингтона
Мир
Лукашенко пригрозил последствиями при закрытии Польшей границы
Мир
Глава МИД Турции посчитал бессмысленными санкции против России
Общество
Десятки поклонников творчества Градского пришли проститься с артистом

Правительство выделило 128 млрд рублей на строительство автодорог

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России выделило почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Тише едут: зачем европейские города ограничивают скорость до 30 км/ч
Помогают ли лимиты бороться с травматизмом и шумом на дорогах

Отмечается, что большую часть средств направят на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Дорога обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов страны — Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Татарстана и Чувашии. Строительство магистрали планируется завершить в 2024 году.

Кроме того, средства будут направлены на строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Их создание позволит разгрузить транспортные потоки, а также увеличить скорость движения автомобилей по маршруту Москва — Краснодарский край.

22 ноября стало известно, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

При этом пик аварийности приходится на интервал времени с 18:00 до 21:00 часов. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021