STADA полностью обновит автопарк для сотрудников к 2023 году

Фармацевтическая компания STADA запустила масштабную программу обновления автопарка для медицинских представителей и других сотрудников в России. Планируется, что процесс завершится к началу 2023 года.

Как сообщается в пресс-релизе, за это время планируется в общей сложности заменить 713 автомобилей. Имеющимся машинам на смену придут новые — от концерна Volkswagen Group. Их оформляют на условиях лизинга, а поставки будут проходить поквартально. В парк войдут модели Volkswagen Polo, Skoda Kodiaq и Skoda Octavia. Все транспортные средства произведены в России на заводах ГАЗ.

Первые седаны Volkswagen Polo были преданы в пользование сотрудникам STADA в декабре прошлого года в главном офисе компании STADA в деловом комплексе «Империя» на территории московского международного делового центра «Москва-Сити».

«Медицинские представители — это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании», — прокомментировал исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер.

Вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов со своей стороны отметил, что выбор на автомобили концерна Volkswagen Group пал не случайно.

«Нашим партнером выступает компания «АЛД Автомотив», которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов», — сказал он.

Компания STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ — коллектив насчитывает свыше 2,5 тыс. сотрудников. Среди них около 40% — сотрудники «полевых сил». Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тыс. аптек.