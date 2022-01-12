Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар»

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом в среду, 12 января, сообщил «Спорт-Экспресс».

Дистанция участка гонки в Саудовской Аравии составила 375 км. Экипаж Сотникова преодолел ее за 3 часа 14 минут 15 секунд, вторым к финишу пришел экипаж Эдуарда Николаева (отставание — 1 минута 27 секунд), третьим стал экипаж под руководством Андрея Каргинова (+1.49).

Оба экипажа представляют команду «КАМАЗ-мастер». Экипаж россиянина Антона Шибалова занял пятое место (+3.09).

Следующий этап пройдет 13 января, длина спецучастка составит 346 км.

10 января экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела дистанцию в 395 км за 3 часа 56 минут и 42 секунды.

Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Третьим и четвертым финишировали экипажи Эдуарда Николаева и Антона Шибалова соответственно.