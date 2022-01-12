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Генсек НАТО заявил о готовности открыть представительство в Москве

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В НАТО готовы заново открыть представительство в Москве, альянсу нужен диалог с Россией. Об этом 12 января заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог. Мы убеждены, что эти представительства — часть инфраструктуры, при помощи которой мы можем вести плодотворный диалог», — сказал он по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

6 октября в НАТО приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, число аккредитаций, доступных российским дипломатам при Североатлантическом альянсе, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такое решение альянса практически полностью подрывает перспективы нормализации отношений НАТО и РФ, несмотря на противоречивые заявления представителей объединения об обратном.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на действия НАТО объявил о прекращении работы представительства РФ при альянсе. Кроме того, приостанавливалась деятельность военной миссии НАТО в Москве. Также в российской столице прекратилась деятельность информационного бюро альянса.

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