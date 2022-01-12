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Эксперт допустил новую отсрочку «Газпромом» оплаты Молдавией поставок газа

Эксперт Митрахович допустил новую отсрочку «Газпромом» оплаты Молдавией поставок газа
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Опыт осени 2021 года показывает, что «Газпром» идет на уступки Молдавии, которой разрешили не платить долг более чем в $700 млн, позволив вернуть его позже после совместного аудита. Об этом заявил «Известиям» в среду, 12 января, Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, комментируя сообщения о том, что Кишинев попросит российский холдинг об отсрочке оплаты поставок газа.

Ранее в этот же день пресс-служба молдавского правительства заявил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям страны решила, что «Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платежа за газ до конца января, сообщает румынская газета Adevărul. «Молдовагаз» предупредила комиссию, что в противном случае есть риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями. Заседание наблюдательного совета может состояться 17 января.

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Митрахович подчеркнул, что не совсем понятно, о каком именно аудите идет речь. Он отметил, что заявления молдавской стороны о том, что долг накопило предыдущее правительство страны, не отменяют того, что если государство существует, «оно должно отвечать за все свои обещания — будь то старое правительство, новое, или которое будет еще».

Эксперт считает, что на уступки нельзя идти бесконечно, ведь если страна подписывает документ о поставках газа, она должно выполнять свои обязательства, в противном случае не стоит подписывать договор.

Специалист выразил мнение, что если «Газпром» опять даст Молдавии отсрочку, через месяц–два Кишинев вновь будет жаловаться на высокие цены на газ и просить скидку, и «эта история будет продолжаться еще долго».

Накануне на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Республики Молдова Андрей Спыну заявил, что обсудил с главой «Газпрома» возможность отмены авансовой платы за газ хотя бы за январь, но окончательное решение пока не приняли. Вице-премьер сообщил, что в декабре закупочная цена на газ составляла для страны $450 за 1 тыс. куб. м, а в январе достигла порядка $646.

При этом Виктор Хайков, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, заявил, что «Газпром» вряд ли пойдет на односторонний отказ от авансовых платежей с Молдавией, потому что именно они гарантируют своевременную оплату газа, в противном случае РФ снова столкнется с задержками оплаты.

Митрахович уже объяснял повышение цен на газ в Молдавии. По его словам, в контракте на поставки есть формула индексации цены, которая, видимо, привязана как к спотовым, так и к нефтяным ценам. Он предположил, что цена газа для Кишинева будет зависеть от тенденций на европейском рынке этого энергоносителя.

На конец октября долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составлял $433 млн, с учетом просрочки — $709 млн. В декабре глава «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в своем Facebook, что компания полностью рассчиталась с Россией за газ, полученный в ноябре.

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