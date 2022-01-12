Галанин поделился воспоминаниями об умершем телеведущем Зеленском

Рок-музыкант и композитор Сергей Галанин 12 января поделился с «Известиями» воспоминаниями о телеведущем Михаиле Зеленском, накануне умершем от инсульта во время отдыха в Доминикане.

«Зеленский был очень жизнерадостным, работоспособным и очень хорошим товарищем. Он был разносторонним человеком», — рассказал музыкант.

Галанин вспомнил, что познакомился с журналистом на одной из телепередач более 10 лет назад, после чего они стали хорошими приятелями, «не теряли друг друга из виду и встречались на разных мероприятиях».

«О смерти я подробностей не знаю. <...> Всё-таки перемена климата. Как говорится, наши желания в Новый год из зимы уехать в теплые края плюс долгий перелет... Поэтому с организмом могут быть всякие непредсказуемые вещи, к сожалению», — предположил музыкант.

Соболезнования в связи со смертью Зеленского выразили многие его коллеги и друзья. Так, режиссер и телеведущий Давид Шнейдеров отметил, что журналист был удивительным человеком, а его кончина «стала трагедией для него самого, а также для студентов».

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова указала, что Зеленский был человеком многогранного таланта, и назвала его «авторитетом журналистского сообщества».

По предварительной информации, Михаил Зеленский скончался в Доминиканской Республике 11 января от инсульта. В посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста.

Позднее стало известно, что медики предупреждали Зеленского о рисках инсульта и пневмонии 11 лет назад, когда он участвовал в проекте «Подари себе жизнь». В октябре 2011 года терапевт Татьяна Шаповаленко обратила внимание на повышенное количество гемоглобина в крови журналиста.

В 1999–2001 годах Михаил Зеленский вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001-го по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24», пишет НСН.

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».