Шнейдеров назвал удивительным человеком умершего телеведущего Зеленского

Режиссер и телеведущий, преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров поделился воспоминаниями о российском телеведущем Михаиле Зеленском, о смерти которого стало известно 11 января.

Как признался Шнейдеров, смерть Зеленского стала трагедией для него самого, а также для студентов, которые любили и уважали своего наставника.

«Есть вещи, которые сваливаются как гром среди ясного неба, которые невозможно принять. Невозможно в это поверить. Он был удивительным. Он всегда всё делал честно. Его очень любили студенты и получали счастье и радость на занятиях с ним. Он всегда всё делал на 100%, никогда ни в чем не халтурил», — сказал Шнейдеров телеканалу «Звезда» в среду, 12 января.

По предварительной информации, Михаил Зеленский скончался в Доминиканской Республике 11 января от инсульта. Врачам не удалось его спасти, несмотря на указанную помощь, пишет RT.

12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста.

Позднее стало известно, что медики предупреждали Зеленского о рисках инсульта и пневмонии 11 лет назад, когда он участвовал в проекте «Подари себе жизнь». В октябре 2011 года терапевт Татьяна Шаповаленко обратила внимание на повышенное количество гемоглобина в крови журналиста.

Соболезнования родным и близким Зеленского выразили его коллеги и друзья в социальных сетях, отмечает телеканал «360». В частности, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал его смерть горем, пишет сайт kp.ru.

В 1999–2001 годах Михаил Зеленский вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001-го по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24», пишет НСН.

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».