Любимова назвала прискорбной новостью смерть журналиста Зеленского
Глава Министерства культуры России Ольга Любимова 12 января прокомментировала смерть журналиста Михаила Зеленского. Она заявила, что Зеленский был человеком многогранного таланта.
«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского. Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента», — говорится в распространенной телеграмме Любимовой.
Глава Минкульта РФ отметила, что журналист последние годы жизни посвятил информационному освещению культурной и общественной жизни, а также рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры.
Михаил Зеленский ушел из жизни во вторник, 11 января, на 47-м году жизни. 12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста. По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт.
Адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским в телепрограмме «Прямой эфир», рассказал «Известиям», что новость о кончине ведущего повергла его в шок. Как сообщил Жорин, смерть Зеленского стала невосполнимой утратой для почитателей таланта знаменитого обозревателя. Ведущий производил впечатление человека, с которым не может случиться подобное, поделился адвокат.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.
В 1996 году Зеленский поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».
В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».