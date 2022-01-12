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Любимова назвала прискорбной новостью смерть журналиста Зеленского

Министр культуры России Любимова о журналисте Зеленском: он был человеком многогранного таланта
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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова 12 января прокомментировала смерть журналиста Михаила Зеленского. Она заявила, что Зеленский был человеком многогранного таланта.

«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского. Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента», — говорится в распространенной телеграмме Любимовой.

Глава Минкульта РФ отметила, что журналист последние годы жизни посвятил информационному освещению культурной и общественной жизни, а также рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры.

Михаил Зеленский ушел из жизни во вторник, 11 января, на 47-м году жизни. 12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста. По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт.

Адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским в телепрограмме «Прямой эфир», рассказал «Известиям», что новость о кончине ведущего повергла его в шок. Как сообщил Жорин, смерть Зеленского стала невосполнимой утратой для почитателей таланта знаменитого обозревателя. Ведущий производил впечатление человека, с которым не может случиться подобное, поделился адвокат.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.

В 1996 году Зеленский поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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