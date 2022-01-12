Стало известно о состоянии госпитализированного актера Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, состояние пациента остается стабильным на протяжении недели. Об этом в среду, 12 января, рассказала «Известиям» старший консультант Союза кинематографистов РФ, заслуженный работник культуры России Валерия Гущина.

По ее словам, состояние пациента стабильное, лечение Куравлева контролирует главврач больницы Денис Проценко.

«Ковид не подтвердился», — отметила она.

Как добавляет ТАСС, состояние артиста оценивается как тяжелое. Оно не улучшалось и не ухудшалось со дня поступления в больницу 5 января.

Ранее в среду стало известно, что Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, через которую в его организм будет поступать пища. В данный момент пациенту для дыхания не нужен аппарат ИВЛ.

85-летний артист попал в больницу 5 января. По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у пациента была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

При этом в СМИ появились данные о том, что актера доставили в больницу из дома престарелых. Друг Куравлева Александр Седухин 12 января назвал слухами эти сведения.